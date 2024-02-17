Страна и люди
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Страна и люди

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Сырский объявил о выводе ВСУ из Авдеевки

Сырский объявил о выводе ВСУ из Авдеевки

Новый главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Он написал об этом в своих соцсетях.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Чьи жизни?!
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12 час.
Татьяна Чайка
Правильно вывести,и не забыть захватить из Харькова и далее гуськом с перебежками до границы с Поланд👵
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11 час.
VG
Vasily Golov
Тут снова.МЫ НЕ ТАКИЕ,КАК ОНИ.Снова коридор для переброски оставшейся техники и солдат на другие направления.Танки и бронетехника появится на других фронтах.Военные ВСУ  отдохнут и снова в бой.На Харьковское направление,поближе к Белгороду.ДЖ/дорога и автодорога свободны.Вдруг понадобятся С ВО!
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8 час.

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