Сырский объявил о выводе ВСУ из Авдеевки

Правильно вывести,и не забыть захватить из Харькова и далее гуськом с перебежками до границы с Поланд👵

VG

Vasily Golov

Тут снова.МЫ НЕ ТАКИЕ,КАК ОНИ.Снова коридор для переброски оставшейся техники и солдат на другие направления.Танки и бронетехника появится на других фронтах.Военные ВСУ отдохнут и снова в бой.На Харьковское направление,поближе к Белгороду.ДЖ/дорога и автодорога свободны.Вдруг понадобятся С ВО!