Зеленский назвал главной потребностью Украины скорейшее завершение конфликта с Россией

Также украинский президент упомянул необходимость держать страну «в фокусе мирового внимания»Главная потребность Украины — «как можно быстрее и справедливо» завершить конфликт с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 2 августа.
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