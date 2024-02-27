26 февраля в Большом театре стартовал 5-й сезон чемпионата творческих компетенций ArtMasters

Члены Наблюдательного совета и Организационного комитета, а также главные эксперты ArtMasters рассказали о новшествах и специальных мероприятиях, которые Чемпионат приготовил в честь своего первого юбилея Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, председатель Организационного комитета ArtMasters Сергей Новиков заявил: «Это уже пятый сезон, хотя, кажется, что стартовал проект только вчера.