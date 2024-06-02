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"ДЯДЯ ТУРАЛ" И ЗДЕСЬ ВСЁ ПОРЕШАЛ?": ЮРИЙ ПОДОЛЯКА О ДЕЛЕ ТАДЖИКОВ - ТОЛПА УБИЛА ШКОЛЬНИКА, А СУДЯТ ОДНОГО

"ДЯДЯ ТУРАЛ" И ЗДЕСЬ ВСЁ ПОРЕШАЛ?": ЮРИЙ ПОДОЛЯКА О ДЕЛЕ ТАДЖИКОВ - ТОЛПА УБИЛА ШКОЛЬНИКА, А СУДЯТ ОДНОГО

В Челябинской области толпа напала на школьника и убила его, однако по статье об убийстве судят лишь одного.

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