Честный обзор минипк Ninkear MBOX 11 с Intel N150 за 17.000 рублей

Сегодня многие пользователи предпочитают небольшие и быстрые компьютеры. Что сказать, года два назад я написал несколько статей о супердешевых нетбуках, которые продавались на вторичном рынке по 500-1000 рублей, и недавно начал задумываться о покупке современного устройства для делегирования второстепенных задач.
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