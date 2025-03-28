Честный обзор минипк Ninkear MBOX 11 с Intel N150 за 17.000 рублей

﻿﻿Сегодня многие пользователи предпочитают небольшие и быстрые компьютеры. Что сказать, года два назад я написал несколько статей о супердешевых нетбуках, которые продавались на вторичном рынке по 500-1000 рублей, и недавно начал задумываться о покупке современного устройства для делегирования второстепенных задач.