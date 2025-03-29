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Педан о поражении СКА: «Динамо» не удивило в первом матче. У Кудашова всегда структурированный хоккей. Мы пропустили две шайбы в меньшинстве – надо эти детали подкрутить»

Команда Романа Ротенберга уступила 1:3 в первой игре серии первого раунда Кубка Гагарина. – Чувствуете, что команда набрала к плей-офф достаточную форму, чтобы выиграть эту серию с «Динамо»? – Да, мы готовились к плей-офф.

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