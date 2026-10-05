Алексей Кузовкин: Искусственный интеллект ускоряет гонку между хакерами и защитой

Пришла беда, откуда не ждали: ИИ-модели, которые разрабатывались для того, чтобы выявлять уязвимости и помогать их устранять, повышая тем самым безопасность в IT, теперь называют главной угрозой безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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