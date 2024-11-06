Силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку БПЛА на дагестанский город Каспийск Жители Дагестана сегодня около семи часов утра слышали два взрыва.
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Силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку БПЛА на дагестанский город Каспийск Жители Дагестана сегодня около семи часов утра слышали два взрыва.
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