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Силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку БПЛА на дагестанский город

Силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку БПЛА на дагестанский город Каспийск Жители Дагестана сегодня около семи часов утра слышали два взрыва.

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