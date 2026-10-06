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Крымская газета

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Крымских студентов приглашают побороться за стипендию Президента

Крымских студентов приглашают побороться за стипендию Президента

Учащиеся вузов могут побороться за стипендию Президентского фонда природы и получить поддержку для профессионального развития в сфере охраны окружающей среды.

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