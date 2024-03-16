Никто, наверное, не станет спорить с тем, что неурядицы в личной жизни могут повлиять на состояние организма.
Сварливая жена: слабый иммунитет, плохое здоровье, хорошие больницы
Комментарии
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лл
лина любимцева
Со склочными бабами или мужиками нужно расставаться немедленно!! Такие на ровном месте устроят скандал - пиджаки будут заворачиваться, а не только собственный иммунитет!! ПРОЧЬ ОТ ТАКИХ, ПОДАЛЬШЕ!! И быстро-быстро... Пусть сами с собою склочничают. Не вздумайте этих чокнутых перевоспитывать. Бесполезно.
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