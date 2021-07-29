Спички - не игрушка

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Инстинкт самосохранения: Безруков ушёл от горя и смерти в счастье

Инстинкт самосохранения: Безруков ушёл от горя и смерти в счастье

Сергей Безруков (у которого 24 июля родился пятый ребёнок) честно рассказал, что если бы не сбежал от жены, когда ей было совсем плохо — скоропостижно скончался её сын — он бы, возможно, спился и умер, настолько невыносимой стала обстановка.

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