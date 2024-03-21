Запад подкрепляет русофобию ложью

Сами себе дураки, Хрущев скотина, надо же было додуматься..... перед свиньями бисер метать не рекомендуется, а уже каяться - это вообще за гранью.... примерно к 2056 году американцы опубликуют секретный доклад, что та самая речь Хрущева вообще была написана в госдепе......

SR

Sergej Rodionov

Следует изучать историю России хотя бы с рождества Христова и не западный вариант, который написали немцы,а настоящую.Ибо первое предательство совершил Владимир крестив Русь.Второе принесли Карл и Мефодия принеся кириллицу,хотя до них была письменности.Ну а как постарался Пётр первый изымая рукописи из монастырей и говорить не его,да и отнял он 5 тысяч лет существования Руси