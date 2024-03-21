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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • владимир лобурь
    Нельзя ехать на это позорище.Чиновники от спорта , выгнать всех поганой метлой. Болото, мямлят всякую чушь. Любите Ро...Будут ли российск...
  • Наталья Эрнст
    Нет, не надо ехать туда. Кто его знает, какие ещё унижения они припосли для наших спортсменов.? Не говоря уже, что хо...Будут ли российск...
  • radiofree RF
    Молодцы хуситы!!!!!Баб-эль-Мандебнуло

Запад подкрепляет русофобию ложью

Запад подкрепляет русофобию ложью

Мама с десятилетним сыном пришли на концерт в филармонию немецкого Дюссельдорфа. В программе – Симфония № 5 Дмитрия Шостаковича.

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Комментарии
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Галина Смирнова
Сами себе дураки, Хрущев скотина, надо же было додуматься..... перед свиньями бисер метать не рекомендуется, а уже каяться - это вообще за гранью.... примерно к 2056 году американцы опубликуют секретный доклад, что та самая речь Хрущева вообще была написана в госдепе......
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18 час.
SR
Sergej Rodionov
Следует изучать историю России хотя бы с рождества Христова и не западный вариант, который написали немцы,а настоящую.Ибо первое предательство совершил Владимир крестив Русь.Второе принесли Карл и Мефодия принеся кириллицу,хотя до них была письменности.Ну а как постарался Пётр первый изымая рукописи из монастырей и говорить не его,да и отнял он 5 тысяч лет существования Руси
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17 час.
Геннадий Кресов
Плевать на запад.
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15 час.

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