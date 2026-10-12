Администрация Трампа предупредила Украину и Европу о возможной остановке передачи разведданных

Администрация Трампа предупредила Украину и ее союзников в Европе, что США могут приостановить обмен разведывательной информацией и европейские закупки американского оружия для Украины, если Киев не прекратит наносить глубокие удары по российским энергетическим объектам, сообщили CNN два европейских чиновника.