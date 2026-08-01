Почему болеют помидоры и как этого избежать: простые методы для здоровых кустов и большого урожая

Томаты в теплице и открытом грунте чаще всего болеют не “внезапно”, а из-за условий выращивания. Фитофтороз, кладоспориоз, альтернариоз и вершинная гниль появляются там, где нарушается баланс: слишком сыро, душно, жарко или, наоборот, растения испытывают стресс из-за перепадов полива и питания.