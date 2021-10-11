Города Санья и Хайкоу на Хайнане вошли в тройку самых популярных мест КНР для автотуризма

ХАЙКОУ /Китай/, 11 октября. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань и административный центр провинции город Хайкоу вошли в тройку самых популярных в КНР мест для индивидуального автомобильного туризма.
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