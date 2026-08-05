Собянин рассказал об обеспечении безопасности Москвы совместно с Минобороны

Москва совместно с Министерством обороны России усиливает систему противовоздушной обороны столицы. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову заявил мэр столицы, лидер федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму РФ Сергей Собянин.