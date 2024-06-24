В Молдавии заявили, что страну готовят к возможному военному конфликту

Ситуация вокруг Приднестровья вызывает опасения в оппозиционной среде Молдавии, так как милитаризация республики со стороны НАТО создает понимание, что страна готовится к возможному военному конфликту, заявил в интервью "Известиям" депутат от Блока коммунистов и социалистов в молдавском парламенте Богдан Цырдя.