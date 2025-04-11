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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Остерегайтесь мошеннических интернет-магазинов.

Остерегайтесь мошеннических интернет-магазинов.

Основным видом регистрируемых киберпреступлений являются интернет-мошенничества. На сегодняшний день широко распространен такой вид преступной деятельности как обман, совершаемый в соцсетях с использованием мошеннических интернет-магазинов под предлогом купли-продажи товаров.

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