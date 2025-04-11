Остерегайтесь мошеннических интернет-магазинов.

Основным видом регистрируемых киберпреступлений являются интернет-мошенничества. На сегодняшний день широко распространен такой вид преступной деятельности как обман, совершаемый в соцсетях с использованием мошеннических интернет-магазинов под предлогом купли-продажи товаров.