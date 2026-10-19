В Петергофе после конфликта в автобусе 38-летний ранее судимый мужчина ударил ножом 25-летнего пассажира, которого госпитализировали с ранением брюшной полости, а нападавшего задержали на следующий день возле дома на улице Озерковой.
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