В Петербурге аферисты вернули пенсионерке 18 млн рублей фальшивыми купюрами

Пенсионерка из Петербурга поверила аферистам и потеряла 18 миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru. По данным издания, 71-летней женщине мошенники представились сотрудниками предприятия, на котором она раньше работала.
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