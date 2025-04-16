В мае из Омска планируют запустить прямые рейсы на Алтай. Предполагается, что вылеты в Горно-Алтайск будут выполняться дважды в неделю.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В мае из Омска планируют запустить прямые рейсы на Алтай. Предполагается, что вылеты в Горно-Алтайск будут выполняться дважды в неделю.