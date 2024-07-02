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Стало известно, за что могут оштрафовать нерадивых дачников

Стало известно, за что могут оштрафовать нерадивых дачников

Наказание ждёт не только за кусты борщевика и заросли крапивыБезнаказанно бродить среди зарослей борщевика и украшать дом ипомеей трёхцветной не получится больше у дачников в России.

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