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Режим ограничения полетов в аэропорт Симферополя продлили до 14 марта

Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» продлили до 14 марта 03:45 часов по московскому времени.

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