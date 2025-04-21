Сальдо: Киев нужно лишить доступа к территориям в нижнем течении Днепра

ГЕНИЧЕСК, 21 апреля. /ТАСС/. Киевский режим необходимо лишить доступа к Днепру в его среднем и нижнем течении в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях, чтобы лишить Киев возможности использовать реку как рычаг давления на Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии