Сальдо: Киев нужно лишить доступа к территориям в нижнем течении Днепра

ГЕНИЧЕСК, 21 апреля. /ТАСС/. Киевский режим необходимо лишить доступа к Днепру в его среднем и нижнем течении в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях, чтобы лишить Киев возможности использовать реку как рычаг давления на Россию.