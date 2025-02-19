Трамп назвал главного виновника конфликта Украины и России: это Зеленский

Президент США на брифинге сделал заявление по итогам переговоров в Саудовской Аравии.После переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии, которые прошли 18 февраля, Дональд Трамп провел эффектный брифинг, на котором сделал несколько неожиданных заявлений.