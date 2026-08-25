Фильтр-кувшин без покупки сменных картриджей: что заменить внутри старого блока своими руками

Одноразовые картриджи для фильтров для воды кувшинного типа требуют замены каждые две-три недели. Такой подход превращается в постоянный источник расходов, сопоставимый по цене с парой килограммов высококачественного активированного угля в год.
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