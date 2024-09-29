Воспитателей в Павловском Посаде поздравили с профессиональным праздником

В Павловском Посаде поздравили работников дошкольных учреждений с профессиональным праздником. Депутат Наталья Золина, диакон Михаил и активисты "Молодой гвардии Единой России» посетили три детских сада и поблагодарили педагогов за труд.
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