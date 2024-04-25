Ученые в Чечне нашли способ сократить выбросы парниковых газов

Решение сразу нескольких экологических проблем нашли ученые в Чечне. Их перспективные разработки уже в ближайшие годы могут уменьшить количество вредных выбросов, а заодно помочь сельскому хозяйству и животноводству.
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