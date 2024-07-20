ВС России продавливают вражескую оборону на границе Харьковской области и ЛНР Подразделения ВС России продавливают вражескую оборону на границе Харьковской области и ЛНР.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВС России продавливают вражескую оборону на границе Харьковской области и ЛНР Подразделения ВС России продавливают вражескую оборону на границе Харьковской области и ЛНР.
Свежие комментарии