Грант на поражение: как Каспаров намерен лоббировать антироссийские санкции в Европарламенте

Некоммерческая организация Российский комитет действия (РКД), которой руководят гроссмейстер Гарри Каспаров*, бывший спонсор российской оппозиции Борис Зимин** и экс-депутат Дмитрий Гудков***, получила регистрацию в реестре лоббистов при Европарламенте.
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