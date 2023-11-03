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Грант на поражение: как Каспаров намерен лоббировать антироссийские санкции в Европарламенте

Грант на поражение: как Каспаров намерен лоббировать антироссийские санкции в Европарламенте

Некоммерческая организация Российский комитет действия (РКД), которой руководят гроссмейстер Гарри Каспаров*, бывший спонсор российской оппозиции Борис Зимин** и экс-депутат Дмитрий Гудков***, получила регистрацию в реестре лоббистов при Европарламенте.

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