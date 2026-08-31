Обновленный минивэн Li Mega назвали вторым поколением[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Li Auto представила электрический минивэн Mega менее трех лет назад, но уже подготовила его второе поколение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- КМ Обновленный Hongq...
- АУ Внедорожник Hongq...
- РА Электроседан Hong...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым