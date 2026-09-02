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Татар-информ

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«Татленд» снимет новое татарское кино – драмеди «Ювелир, или Последний Махиджан»

«Татленд» снимет новое татарское кино – драмеди «Ювелир, или Последний Махиджан»

Фото творческой группы «Татленд» В последних числах августа в селе Карашай-Саклово Сармановского района Татарстана прошли съемки нескольких сцен для тизера нового полнометражного фильма на татарском языке – драмеди «Ювелир, или Последний Махиджан».

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