Российский снайпер неделю лежал в снегу ради выполнения задания: «До победы!» Юлия СоколоваСнайпер ВС РФ, боец добровольческого полка «Башкортостан» с позывным Миха, стал настоящим символом стойкости и мужества.
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