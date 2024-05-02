1 мая - праздник мира, весны и труда.

В первый день лучистый мая, Важный праздник наступает.Тёплым днём весенним яснымРаньше всех, дружок, вставайС настроением встречайДобрый праздник Первомай!День 1 мая, как и 8 марта, много лет назад был днём борьбы рабочих людей за свои права.