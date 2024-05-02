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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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1 мая - праздник мира, весны и труда.

1 мая - праздник мира, весны и труда.

В первый день лучистый мая, Важный праздник наступает.Тёплым днём весенним яснымРаньше всех, дружок, вставайС настроением встречайДобрый праздник Первомай!День 1 мая, как и 8 марта, много лет назад был днём борьбы рабочих людей за свои права.

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