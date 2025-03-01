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Дипломатическая катастрофа между Трампом и Зеленским — это культура катастрофы США

Дипломатическая катастрофа между Трампом и Зеленским — это культура катастрофы США

Встреча Зеленского и Трампа прошла 28 февраля 2025 года в Белом доме в Овальном кабинете. Встреча окончилась словесной перепалкой между главами государств, после чего Владимир Зеленский покинул Белый дом досрочно.

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