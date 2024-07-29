Из-за плохих метеоусловий Новосибирска в Омске внепланово приземлились 4 самолета: два из Москвы, по одному из Иркутска и Санкт-Петербурга.
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Из-за плохих метеоусловий Новосибирска в Омске внепланово приземлились 4 самолета: два из Москвы, по одному из Иркутска и Санкт-Петербурга.