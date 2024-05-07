Аким Караганды пообещал уход за посаженными деревьями

В Караганде будет обеспечен уход за деревьями, которые высадили в рамках акции «Таза Қазақстан». Аким города Мейрам Кожухов сказал, что за приживаемостью саженцев будут следить, сообщает корреспондент сайта ekaraganda.
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