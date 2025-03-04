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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
4⃣ марта (вторник)

4⃣ марта (вторник) пер. Казачки Анны, 5 а. 📍Пассаж Выставочный зал (напротив сбербанка) г. Новоаннинский 🕰С 9.

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