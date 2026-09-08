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Никотиновая кислота от выпадения волос: когда есть эффект, а когда нужен трихолог

Никотиновая кислота от выпадения волос: когда есть эффект, а когда нужен трихолог

В интернете есть немало домашних рецептов от выпадения волос. Один из них — использование никотиновой кислоты, которая покупается в ампулах, а затем добавляется в состав масок для волос.

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