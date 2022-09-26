Грузовик сбил выбежавшую на дорогу девочку в Уссурийске

В Уссурийске под колеса грузовика попала 8-летняя девочка. Она выбежала на дорогу в неустановленном месте, а водитель не успел вовремя остановиться, сообщает ИА UssurMedia.
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