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Грузовик сбил выбежавшую на дорогу девочку в Уссурийске

Грузовик сбил выбежавшую на дорогу девочку в Уссурийске

В Уссурийске под колеса грузовика попала 8-летняя девочка. Она выбежала на дорогу в неустановленном месте, а водитель не успел вовремя остановиться, сообщает ИА UssurMedia.

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