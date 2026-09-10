Нигерия: 9 сентября два пастуха фулани были убиты, когда угонщики скота совершили набег на район Дорова-Бабудже в районе местного самоуправления Баркин-Лади (LGA), штат Плато, 9 сентября.
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