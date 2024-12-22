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Житель Старого Крыма отправится в колонию за призывы к экстремизму в интернете

Житель Старого Крыма отправится в колонию за призывы к экстремизму в интернете

Суд отправил на два года в колонию-поселение жителя Старого Крыма, негативно комментирующего СВО в мессенджере Telegram, а также призывавшего участников чатов к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам национальной ненависти в отношении лиц, являющихся по национальности русскими.

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