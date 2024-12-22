Житель Старого Крыма отправится в колонию за призывы к экстремизму в интернете

Суд отправил на два года в колонию-поселение жителя Старого Крыма, негативно комментирующего СВО в мессенджере Telegram, а также призывавшего участников чатов к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам национальной ненависти в отношении лиц, являющихся по национальности русскими.