В Туле 12 сентября откроется выставка «Тула молодая»

В Туле 12 сентября в 17-й раз пройдет выставка «ТУЛА МОЛОДАЯ», организаторами которой по традиции выступил Молодежный парламент при поддержке Тульской областной Думы.
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