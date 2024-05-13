Шойгу будет куратором, а не руководителем ФСВТС, разъяснили в Кремле

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не её непосредственным руководителем.
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