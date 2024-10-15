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Источник: Мбаппе является подозреваемым по делу об изнасиловании в Стокгольме

Источник: Мбаппе является подозреваемым по делу об изнасиловании в Стокгольме

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе проходит в качестве подозреваемого в деле об изнасиловании и сексуальном домогательстве в столице Швеции, сообщают местные издания Aftonbladet и Expressen.

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