VanEck оштрафован на $1,75 млн за скрытую маркетинговую тактику влиятельных лиц

Инвестиционная фирма VanEck должна выплатить 1,75 миллиона долларов из-за обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за неполное раскрытие роли влиятельного лица в маркетинговой стратегии ETF.
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