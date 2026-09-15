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Царьград

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Умар Кремлёв устроил для Трампа-младшего двухдневный праздник на Багамах

Умар Кремлёв устроил для Трампа-младшего двухдневный праздник на Багамах

Умар Кремлёв, президент Международной ассоциации бокса, организовал для Дональда Трампа-младшего и его жены Беттины два дня торжеств на Багамах после их свадьбы, прошедшей 21 мая в Уэст-Палм-Бич, Флорида.

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