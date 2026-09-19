Бойцы «Центра» отработали штурм позиций ВСУ на полигоне

Военнослужащие штурмового подразделения 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали о том, как проходит интенсивная подготовка бойцов.
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