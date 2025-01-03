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Стив Керр о Стефе Карри: «Один из самых прекрасных баскетболистов в истории, нам всем повезло наблюдать за ним»

Защитник набрал 30 очков, реализовав 8 из 8 бросков из-за дуги. «Он заслуживает такие матчи. За все, что он делает для нас, что он терпит.

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