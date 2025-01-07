"Какой ... отправил двух бойцов ставить флаг в бабкосело?" Родилось открытое письмо Белоусову

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Комментарии
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АС
Александр Созинов
К сожалению часто приходится слышать как наши командиры отсутствие своих военно-тактических знаний заменяют мясоштурмами. Потерь могло быть меньше. Надеюсь по таким случаям всё-таки, когда-нибудь будет разбор.
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42 мин.
И
Игорь
Флаг должен устанавливать (если это вообще нужно?) командир подразделения, не ниже комбата. Тогда и смертей среди ребят будет меньше, крысы они не куда не делись, только, возможно, заняли должности повыше.
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12 мин.
Traveller
Это каким надо быть &quot;вумным&quot;, чтобы сравнить Рейхстаг с бабкодеревней...
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5 мин.

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