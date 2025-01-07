"Какой ... отправил двух бойцов ставить флаг в бабкосело?" Родилось открытое письмо Белоусову

АС Александр Созинов К сожалению часто приходится слышать как наши командиры отсутствие своих военно-тактических знаний заменяют мясоштурмами. Потерь могло быть меньше. Надеюсь по таким случаям всё-таки, когда-нибудь будет разбор.

И Игорь Флаг должен устанавливать (если это вообще нужно?) командир подразделения, не ниже комбата. Тогда и смертей среди ребят будет меньше, крысы они не куда не делись, только, возможно, заняли должности повыше.