История с ведеороликом о ножевом боем якута Андрея Григорьева, победившего украинского штурмовика, получила неожиданное продолжение.
"Какой ... отправил двух бойцов ставить флаг в бабкосело?" Родилось открытое письмо Белоусову
Комментарии
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АС
Александр Созинов
К сожалению часто приходится слышать как наши командиры отсутствие своих военно-тактических знаний заменяют мясоштурмами. Потерь могло быть меньше. Надеюсь по таким случаям всё-таки, когда-нибудь будет разбор.
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42 мин.
И
Игорь
Флаг должен устанавливать (если это вообще нужно?) командир подразделения, не ниже комбата. Тогда и смертей среди ребят будет меньше, крысы они не куда не делись, только, возможно, заняли должности повыше.
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12 мин.
Traveller
Это каким надо быть "вумным", чтобы сравнить Рейхстаг с бабкодеревней...
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5 мин.
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